Un accueil inconditionnel

Alors que 2019 marque le 50e anniversaire du Manifeste de Berne lancé par l’abbé Pierre, François Mollard, président d’Emmaüs Suisse, évoque le quotidien de l’association, mais aussi les projets au sein de la Fédération suisse. «Il faut gagner en visibilité», argue-t-il.

CLAIRE PASQUIER

Dans les couloirs de la Direction de la santé et des affaires sociales, François Mollard était connu comme l’emblématique chef de service de l’action sociale. Depuis sa retraite, en 2016, le Fribourgeois profite de son chalet en copropriété sur les hauteurs de La Berra, où il nous accueille. Il porte désormais la casquette de président de la Fédération Emmaüs Suisse (FES). Un rôle qu’il endosse comme une deuxième carrière. François Mollard parle vite et beaucoup. Surtout quand la cause lui tient à cœur.…