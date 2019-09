Un Cyrano destiné au jeune public

Après Hamlet, c’est la classe, joué plus de 170 fois dans les écoles du canton, Anne Schwaller et Guillaume Prin adaptent un autre classique pour le jeune public: du mercredi 18 au dimanche 22 septembre, ils donnent sept représentations de Cyrano, c’est la classe, au Bilboquet, à Fribourg. Le spectacle tournera ensuite dans les classes en janvier et février. Avec leur compagnie Si j’aurais su j’aurais pas venu, les deux comédiens et metteurs en scène souhaitent initier au théâtre le public de demain, en adaptant des textes du répertoire. Dans Cyrano, c’est la classe, ils mettent en avant le personnage féminin, «pour permettre aux femmes, aux filles, de s’identifier au personnage et, par là, les encourager à prendre la parole», indique le dossier de presse. Roxane, interprétée par Anne…