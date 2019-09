Un lien entre les entreprises et les personnes issues de l'asile

Présentée lundi en conférence de presse, la plateforme, FRintegration.ch, est la première du genre en Suisse. Actuellement, le canton accueille plus de 800 réfugiés et personnes admises à titre provisoire âgés de 16 à 25 ans. "Notre expérience nous montre que lorsqu'on leur donne une chance, ils la saisissent et s'y accrochent", a expliqué la directrice de la Santé et des affaires sociales, Anne-Claude Demierre.

Développement dans notre prochaine édition.