Une nouvelle unité pour la cardiologie

L’Hôpital fribourgeois (HFR) se dote d’une nouvelle unité consacrée à la cardiologie interventionnelle sur son site de Fribourg - Hôpital cantonal. L’infrastructure, présentée mardi, fruit de deux ans de travaux, regroupe toutes les activités liées.

L’investissement est intervenu pour répondre à l’augmentation significative de la demande dans le secteur, a indiqué devant la presse le directeur général Marc Devaud. Il permet aussi d’améliorer la prise en charge des patients, avec une nouvelle infrastructure entièrement adaptée aux normes de sécurité et d’hygiène exigées par l’activité.

Les locaux comprennent une unité d’accueil ambulatoire et deux salles d’intervention. Le tout a été aménagé et équipé selon les derniers standards en vigueur. L’an dernier, plus de 3000 interventions ont…