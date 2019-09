Dans la rubrique «retour de groupe culte», voici The Who: treize ans après Endlesswire, la formation de Pete Townshend et Roger Daltrey revient avec un disque baptisé Who. La sortie est prévue pour le 22 novembre. Ce douzième album studio comprendra 11 titres, dont Ballandchain, déjà disponible. www.thewho.com.