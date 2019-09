Xander XXX Cage, est recruté par Augustus Gibbons un agent de la National Security Agency. Spécialiste des sports extrêmes couvert de tatouages, il a été choisi pour s’infiltrer dans une organisation criminelle et mettre fin à ses agissements. Dirigée par un certain Yorgi, celle-ci se fait appeler Anarchie 99 et son siège se situe à Prague, en République tchèque…

Vendredi, à 20 h 45, sur RTL9.