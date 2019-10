«Heureux match-sans» pour l’UHT Semsales

UNIHOCKEY. L’équipe féminine de l’UHT Semsales a vécu une journée contrastée, samedi dernier, en championnat de 1re ligue petit terrain. A Subingen, dans le canton de Soleure, les Veveysannes l’ont d’abord emporté 1-0 face aux locales de l’UH Rüttenen. La deuxième rencontre fut plus compliquée face aux Bâloises de l’UHC Riehen (3-3). «On a connu un match-sans, avec beaucoup d’erreurs et de coups de canne, regrette le coentraîneur Ludovic Vial. On peut s’estimer heureux avec ce nul.» Actuellement troisième au classement, l’UHT Semsales aborde cette nouvelle saison avec des ambitions. «Nous espérons terminer dans les deux premières places afin d’avoir l’avantage du terrain en playoff, où nous visons la demi-finale au minimum.» Malgré deux éliminations en quart, les Semsaloises se donnent…