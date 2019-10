«Il a fallu convaincre des deux côtés»

Professeure à la HEG, Marilyne Pasquier développe depuis une année l’Observatoire du logement et immobilier Fribourg. Dans le cadre du 3e Forum cantonal du logement, elle a présenté l’avancée de ses travaux, qui devrait porter leurs premiers fruits en fin d’année, concernant la ville de Fribourg.

XAVIER SCHALLER

LOGEMENT. «Adéquation entre l’offre et la demande en matière de logement.» C’est le thème choisi pour le 3e Forum fribourgeois du logement, qui a réuni plus de 200 personnes, hier au Collège Gambach à Fribourg. Parmi les intervenants, la Bulloise Marilyne Pasquier, professeure de stratégie à la Haute Ecole de gestion. Elle développe l’Observatoire du logement et immobilier Fribourg, lancé l’an passé par le biais d’une association qui réunit les principaux acteurs publics et…