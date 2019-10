RTS1, MERCREDI, À 20 H 15

Millennials: baisse du désir masculin?

Publicité, réseaux sociaux, pornographie… le sexe est en libre accès, hyperconsommé par les jeunes, avec bonheur, croit-on… Mais la réalité est tout autre! Selon les psychologues et sexologues, les jeunes auraient de plus en plus de peine à désirer, fantasmer et jouir en couple. Une récente enquête journalistique américaine parle même de récession sexuelle chez les 20-30 ans! Qu’en est-il en Suisse romande? Et pourquoi cette baisse de désir? Aux éclairages des spécialistes font écho les témoignages de jeunes hommes qui ont accepté de briser ce tabou. L’un d’eux souligne: «Le porno, c’est un écran, c’est de la consommation…

La chaise qui tue

C’est bien connu, la sédentarité est liée à un grand nombre de maladies chroniques:…