Anthony Grand se hisse sur le podium à Montreux

CYCLOCROSS. Deuxième manche de l’Omnium romand, le cyclocross de la Riviera a permis à Anthony Grand de marquer de précieux points. Samedi à Montreux, le Tourain a pris la troisième place de l’épreuve, à une minute du vainqueur valaisan Gilles Mottiez (49’40). Pour un petit point, Anthony Grand garde la tête du classement général de l’Omnium romand avant la troisième étape, qui aura lieu en format nocture, le 9 novembre prochain à Payerne. A noter enfin, samedi du côté de Montreux, les belles 2e et 3e places des cadets Julien Bard (Sorens) et Max Brandenberger (Corbières) dans la course U17.