Au beau milieu du monde

LE ROCHER DU MIDI. Il est un petit sommet (2097 m) qui ne veut se confondre avec aucun autre. A tel point que, une fois dessus, on se croirait au milieu du monde. Et le plus souvent, on y est aussi seul, au monde. Attachés à un unique poteau indicateur, des drapeaux de prières tibétains emportent les rêves du randonneur par-dessus les cimes et même les nuages. Niché à l’intérieur de La Pierreuse, la plus grande réserve naturelle de Suisse romande, le Rocher du Midi a ce petit supplément d’âme qui le rend si unique. N’en doutez pas un instant.

Entre forêts et pâturages, entre pierriers et pentes herbeuses, son paysage sauvage se laisse plus ou moins apprivoiser, selon l’accès que l’on choisit. Car le Rocher du Midi se grimpe par plusieurs versants, que ce soit par l’inhospitalière face…