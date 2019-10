Belfaux et Givisiez au même rythme

ROUTES DE CONTOURNEMENT. Faut-il presser le pas à Belfaux et Givisiez? Ou plutôt appuyer sur l’accélérateur, puisqu’on parle de routes de contournement? Plusieurs députés pensent que oui et ont signé un mandat réclamant le «lancement de suite des études d’avant-projet pour les deux routes». Leurs collègues du Grand Conseil ne les ont pas suivis hier. Ou pas assez. Avec 48 oui, 30 non et 12 abstentions, le mandat a obtenu la majorité. Mais comme le Conseil d’Etat y était opposé, il fallait une majorité qualifiée de 56 voix.

Les deux projets continuent donc au rythme décidé par le Gouvernement. «Avec ou sans mandat, le Conseil d’Etat s’engage à réaliser les sept projets, comme l’a demandé le Grand Conseil», a rappelé le directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions…