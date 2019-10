A bon entendeur

1

De grosses perturbations pendant le Morat-Fribourg

Plusieurs routes seront fermées dimanche pour laisser passer les coureurs du Morat-Fribourg. La circulation sera interdite sur le tracé de la course entre 8 h 30 et 13 h, indique la police. Le centre-ville de Morat ainsi que les abords de la place Georges-Python, à Fribourg, sont aussi concernés. Les sorties Fribourg-Nord de l’A12 seront fermées durant ce laps de temps. Il sera par contre possible d’entrer sur l’autoroute, à destination de Berne...