Bugnard: «déçu, mais prêt à tout casser»

Grosse désillusion pour Pierre Bugnard! Privé de qualifications internes à cause des mauvaises conditions météorologiques, le Charmeysan n’a pas pu défendre sa candidature pour participer à la première manche de Coupe du monde à Sölden. Sélectionné par Swiss-ski, le Nidwaldien Reto Schmidiger complète la délégation helvétique forte de huit athlètes pour le premier slalom géant de la saison. «Il avait réalisé de bons résultats en mars au Japon, donc il recevra un meilleur dossard dimanche», explique Pierre Bugnard, non sans une once d’amertume. «Durant les entraînements, j’étais souvent devant lui au sein du groupe du cadre B. J’aurais aimé avoir ma chance en qualifications.» Après une saison ternie par les blessures (tête et cheville), Pierre Bugnard se sent en forme. «J’ai énormément…