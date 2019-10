Cri d’amour/haine pour le 7e art

Romancier et critique de cinéma, Eric Neuhoff écrit, dans un pamphlet cruel et délectable, tout le bien et surtout le mal qu’il pense du cinéma français actuel. Pour le sortir de sa torpeur.



CHRISTOPHE DUTOIT

Le cinéma français se meurt de mort lente. Il ne fera pas de bruit en tombant. Il a eu un passé. Il lui est arrivé d’être glorieux. Il régnait sans partage, avait l’humeur vagabonde. Il refaisait le monde. Les amours ne mouraient jamais. Il s’agissait de saisir l’éternité à la gorge. Où va le cinéma? Dans le noir. C’est son élément.»

Romancier et critique de cinéma sur France Inter et Canal +, Eric Neuhoff n’y va pas avec le dos de la cuillère dans son dernier essai intitulé (Très) cher cinéma français. «Heureux temps où il disait temps où il disait quelque chose à la terre entière.…