Découpage et aquarelle chez Daniel Gumy

Beatrice Straubhaar et Ginette Bolomey exposent leurs travaux dès samedi (vernissage à 16 h) et jusqu’au 1er décembre à la galerie-atelier d’encadrement de Daniel Gumy, à Bulle (rue du Marché 18). Née à Saanen, installée à Riaz, la première perpétue depuis trente-cinq ans la tradition du découpage. Quant à Ginette Bolomey, membre des Imagiers de la Gruyère, elle alterne découpage et aquarelle, en conservant toujours la nature comme inspiration. La galerie est ouverte le lundi de 13 h 30 à 18 h 15, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15, le samedi de 9 h à 12 h. Les artistes seront présentes les samedis et dimanches, de 14 h à 17 h. www.gumy-encadrements.ch.