Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE SWISS CAMPUS FOR AGRI AND FOOD INNOVATION (AgriCo), c’est le nom du centre inauguré à Saint-Aubin par deux conseillers d’Etat (Board of State) dans un bâtiment suffisamment grand pour y recevoir aussi, bientôt, le SQTS (Swiss Quality Testing Services) et, nous l’espérons de tout cœur, L’Ecole Club Migros dont les cours français-allemand sont plus que nécessaires dans ce canton bilingue. La Chancellerie d’Etat ne vient-elle pas d’accorder des aides financières – 100 000 francs – pour promouvoir le bilinguisme dans les communes, les associations, les entreprises, les médias ou les églises?

UNE PRÉPOSITION DE TROP et c’est la honte. Surtout avec Dieu. Vous dites «Dieu», ça va. Mais «de Dieu», ça ne va pas.

LES DÉPUTÉS FRIBOURGEOIS ont donc accepté la modification de la…