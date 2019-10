De l’enfance à la prison, un destin humain

Jean-Paul Dubois

TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON

Editions de l’Olivier, 254 pages

Aucun doute: l’auteur d’Une vie française (prix Femina 2004) et de Kennedy et moi sait y faire. Jean-Paul Dubois dégage une forme d’assurance, ses romans allient solidité et efficacité. Ce savoureux Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon ne fait pas exception. Rigoureusement construit, parsemé d’humour et empreint d’humanité, il offre un vrai et simple plaisir de lecture.

Paul, le narrateur, est incarcéré à Montréal, depuis plus d’une année. A quelques encablures de son domicile, il partage sa cellule avec un Hells Angel accusé de meurtre, large comme «un homme et demi». Le lecteur va le suivre dans cette vie quotidienne, faite de promiscuité et de dialogues avec ce…