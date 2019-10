De la musique sur un chef-d’œuvre

En collaboration avec le Festival international de films de Fribourg, le Nouveau Monde propose dimanche une projection spéciale de Metropolis, de Fritz Lang. Ce chef-d’œuvre du muet et de l’expressionnisme allemand, sorti en 1927, sera accompagné par les pianistes Julien Painot et Manon Mullener. Entre improvisation et parties écrites, le duo (au piano et synthétiseur) proposera une musique qui emprunte au jazz comme au classique. Metropolis se déroule en 2026, dans une mégapole divisée entre la ville haute et la ville basse. Dans ces souterrains, des ouvriers travaillent jour et nuit pour assurer le bonheur de riches d’en haut. Un androïde va mener leur révolte. Echec commercial à sa sortie, ce conte futuriste est devenu un film clé de l’histoire du cinéma. EB

