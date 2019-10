Delphine Marmy devra repasser

En l’absence de Vanessa Pittet, forfait de dernière minute sur blessure, le rang honorifique de meilleure régionale est revenue à la Gruérienne Delphine Marmy. Quatorzième de l’épreuve, l’athlète d’Avry-devant-Pont a néanmoins manqué son objectif de 1 h 10 pour 23 petites secondes. «Mais il n’y a ni déception ni regret, coupe l’enseignante de 26 ans. Je sortais de deux dernières semaines compliquées sur le plan privé et je partais dans l’inconnu ce matin. J’ai effectué une course régulière et, à l’arrivée, je ne sais pas où j’ai perdu du temps. J’ai amélioré ma meilleure performance de six minutes, c’est déjà bien.» La Gruérienne du CA Gibloux Farvagny, 6e Fribourgeoise dimanche, devra donc repasser pour franchir un nouveau cap chronométrique. D’ici là, un peu du repos avant le retour à…