Des bêtes et des femmes

SHAUN ET CIE. Il gagne le prix du titre le plus long et laid de la semaine: Shaun le mouton, le film, la ferme contre-attaque. Alors que Shaun le mouton suffisait pour donner envie de retrouver le sympathique ovin de pâte à modeler. Cette fois-ci, la création de Nick Park (Wallace et Gromit) se trouve confrontée à un extraterrestre, qui veut rentrer maison et sème la zizanie.

Les animaux sont en vogue dans les salles bulloises: Shaun le mouton, le film, etc. suit Angry birds et Les hirondelles de Kaboul. Voici encore les oies de Donne-moi des ailes: Nicolas Vanier (Belle et Sébastien) s’est inspiré de la vraie histoire d’un ornithologue, qui accompagne en ULM des oiseaux migrateurs. Dans le film, ce doux dingue, interprété par Jean-Paul Rouve, accueille son fils adolescent pour les…