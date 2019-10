Deux jeunes espoirs gruériens intègrent un Team BMC remanié

Première formation de cross-country du canton, l’ex-Team BMC Fribourg se réorganise en vue de la prochaine saison. Au contraire du Vuadensois Léo L’Homme, qui a décidé de se retirer à 23 ans, Florian Chenaux (26 ans, Fribourg), Adrien Chenaux (Fribourg, 28 ans) et Arnaud Hertling (Corpataux, 22 ans) poursuivent. Ils seront rejoints par deux espoirs gruériens: Nicolas Bard (Sorens, 18 ans) et Maxime L’Homme (Vuadens, 16 ans). En outre, la formation change de partenaire et se présentera sous le nom du Team MTB Scott Fribourg.