Doc à la Une

RTS1, MERCREDI, À 22 H 20

Brexit: the clock is ticking

Le nouveau Premier Ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, promet que son pays quittera l’Union européenne, sans faute, le 31 octobre 2019, nouvelle date butoir du Brexit. Alors que la perspective d’un no deal se dessine fortement, retour sur dixhuit mois de tensions dans les pas du négociateur européen Michel Barnier, au cœur des tractations du plus grand divorce de l’histoire. Il arrive pile-poil: ce film nous offre un accès tout à fait privilégié aux coulisses des négociations autour du Brexit et nous permet de mieux comprendre les enjeux et les rebondissements de ces longs mois qui marqueront l’histoire. Il nous révèle aussi les détails de la personnalité hors du commun de Michel Barnier, un être tantôt inflexible et droit, tantôt…