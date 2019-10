Drin, un mec de connexions

Grâce à Valdrin Azemi, alias Drin, Bulle la rurale compte sur la carte du mouvement hip-hop. Il y fait venir depuis six ans de grands noms du rap. Dès samedi, il met sur pied un nouveau rendez-vous mensuel à Ebullition.

PRISKA RAUBER

Cette région compte de nombreux joyaux. Des événements, des lieux, des personnages qui brillent par-delà le Moléson. Drin en est. Le jeune homme est connu et reconnu loin à ronde. Il est un nom dans le milieu du hip-hop, il a mis Bulle sur la carte du mouvement. Un mouvement culturel et artistique, composé des quatre modes d’expression que sont le rap, le deejaying, la danse et le graffiti. Un mouvement urbain, intronisé en ces terres rurales grâce aux connexions de ce jeune homme passionné et besogneux, né à Pristina il y a trente et un ans, arrivé en…