Echos du Parlement

CLIMAT ET AGRICULTURE. Le Grand Conseil a accepté jeudi un postulat touchant aux enjeux de la protection du climat dans l’agriculture et la sylviculture. Le Conseil d’Etat devra produire un rapport faisant le point sur les actions engagées sur le plan cantonal. Le postulat de Christa Mutter (vcg, Fribourg) et Julia Senti (ps, Morat), soutenu par tous les groupes sauf l’UDC, a été accepté par 79 voix, contre 20 et 1 abstention. Parmi les seize interventions, des agriculteurs ont pris la parole pour les soutenir, mais aussi pour appeler à cesser d’assimiler leur secteur à un pollueur plutôt qu’à un fournisseur d’aliments. Le texte demande un rapport sur l’introduction de mesures de protection climatique dans l’agriculture et la sylviculture dans le canton. Les postulantes veulent y voir…