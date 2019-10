Emilien Progin décroche trois fois l’or aux Fribourgeois

Comme prévu, le Fribourg Natation a largement dominé les championnats fribourgeois pour licenciés organisés dimanche dernier à Bulle. Toutefois, un nageur du Sporting Bulle a réussi à se frayer un passage jusque sur la plus haute marche du podium, Emilien Progin. Le nageur de la catégorie 13-14 ans s’est imposé sur le 100 m papillon (1’12’’37), le 100 m dos (1’12’’16) et le 50 m libre (27’’15). D’autres podiums ont été décrochés par le SPB, dont celui de Lucien Hemmer (15 ans et plus), deuxième du 100 m brasse (1’11’’67). Serguey Tendon (13-14 ans) a décroché le troisième rang en 200 m 4 nages (2’54’’01), tout comme Alessia Bussard (15 ans et plus) en 50 m libre (28’’50) et l’équipe bulloise composée de Valentine Gapany, Lucien Hemmer, Vital Studer et Ophélie Jaquet en mixte 4 x 50 m 4…