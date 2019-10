Fonctionnaires dans la rue le 7 novembre

En se mobilisant avant que le projet d’assainissement de la Caisse de prévoyance de l’Etat ne soit transmis au

Grand Conseil, le SSP estime possible d’obtenir davantage.

CPPEF. Le Syndicat des services publics (SSP) combat le nouveau projet d’assainissement de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF). Mercredi, il a invité les employés de l’Etat, syndiqués ou non, à une assemblée. Entre 250 et 300 ont répondu a l’appel et décidé d’une manifestation le 7 novembre.

Car le temps presse. Lors de la présentation du nouveau projet, la semaine dernière, le Conseil d’Etat a annoncé qu’il transmettra le dossier de la CPPEF au Grand Conseil à la minovembre. «Une fois le message envoyé, les carottes sont plus ou moins cuites, a rappelé Gaétan Zurkinden, secrétaire régional…