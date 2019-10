Coup de tonnerre à Saint-Léonard! Battus vendredi 4-0 à Ambri-Piotta et dernier de LNA, Fribourg-Gottéron a décidé de se séparer de son coach Mark French et de son assistant Dean Fedorchuck. Pavel Rosa et le directeur sportif Christian Dubé seront provisoirement à la barre samedi contre Rapperswil.