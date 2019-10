Fuir et courir avec les loups

Richard Wagamese

STARLIGHT

Zoé, 272 pages

Franklin Starlight court avec les loups pour en faire des clichés inédits. Grand, fort et taciturne, il est apprécié dans sa ville de l’Ouest canadien où il se sent chez lui malgré son indianité. Seul le travail dans les champs de sa ferme lui paraît réel, alors que ses photographies d’animaux sauvages pourraient le rendre riche s’il acceptait d’être plus mondain. Emmy, elle, évite la compagnie des hommes. Séduite par Cadotte, dont la brutalité lui paraissait un gage d’honnêteté, elle se voit obligée de le fuir avec sa fille pour se protéger de sa violence. Lorsque Frank les héberge, Cadotte à leurs trousses, il leur apprend à vivre dans la nature.

Avec Starlight, Richard Wagamese écrit la suite des Etoiles s’éteignent à l’aube, qui racontait…