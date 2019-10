BULLE

Gérard Théraulaz s’en est allé paisiblement dimanche à l’âge de 83 ans. Un dernier hommage lui sera rendu jeudi en l’église de La Roche.

Gérard Théraulaz vit le jour le 20 juin 1936 à La Roche dans le foyer de Jeanne et Henri Théraulaz. Il était le cadet d’une fratrie de six enfants. Durant sa jeunesse, il connut les joies et les durs labeurs de la vie campagnarde. A 15 ans, il quitta sa Gruyère natale pour un court séjour linguistique en Suisse alémanique, avant d’effectuer sa carrière professionnelle à Genève. Il commença aux CFF, avant de devenir jardinier pour la commune de Chêne-Bougeries. Il rencontra Claudia et se maria. De cette union naquirent Gisèle et Nathalie. Dans sa commune, il participa à la vie associative en tant que pompier volontaire. Il fut aussi membre des…