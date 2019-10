MORLON

Georges Perriard s’en est paisiblement allé vendredi, au terme d’une courte maladie supportée avec courage. Il venait de fêter son 92e anniversaire. Un dernier hommage lui est rendu ce mardi 1er octobre en l’église de Morlon.

Fils de paysan, Georges Perriard est né le 17 août 1927 à Rue, dans une famille de six enfants. Proche de ses frères et sœurs, particulièrement de Paul, il conservait le souvenir de beaux moments de complicité. Il avait développé un sens de la débrouillardise et racontait être allé, avec lui, vendre des grenouilles sur le marché de Moudon.

Dès son enfance, Georges a travaillé dur pour soutenir sa famille, notamment lorsque son papa est parti à la Mob. Lui-même cycliste à l’armée, il a goûté une certaine liberté lors de ses passages à la caserne de…