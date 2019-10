Shaun, Morgan et Audrey s’occupent d’une jeune femme autiste, atteinte d’une malformation au cerveau. Son colocataire, Javi, également autiste, l’aide à surmonter cette épreuve. Ils finissent par comprendre qu’ils sont amoureux et Shaun réalise à son tour combien Lea compte à ses yeux. Le docteur Melendez, Park et Claire prennent en charge Sunny Lee…

Mercredi, à 21 h 05, sur TF1