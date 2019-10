née Vuarnoz

LA TOUR-DE-TRÊME

Hélène Pasquier est née le 17 février 1925 à Corserey dans la famille Vuarnoz qui comptait six enfants. Jeune fille, Hélène exerce déjà le métier de serveuse dans les cafés. Le 18 décembre 1948, elle épouse Martin Pasquier. La famille s’agrandit en 1949 avec la naissance de Bernard et deux ans plus tard avec celle de Frédy.

En 1965, Hélène et son frère Raymond décident de construire une maison sur le terrain familial à La Tour-de-Trême. Là, dans le quartier des Boutheys, elle aime s’occuper de son jardin potager et de ses fleurs. Hélène poursuit son activité de serveuse au Café de la Gare à Bulle où elle donnera un coup de main pour servir les fondues jusqu’à ses 72 ans. D’ailleurs, elle n’hésitait pas à enfourcher son vélomoteur pour rejoindre le…