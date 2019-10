Ilona Chavaillaz: le doublé pour finir

La saison 2019 aura été une réussite jusqu’au bout pour Ilona Chavaillaz (photo). Pour sa dernière compétition, la vététiste de Sommentier a signé un doublé au Roc d’Azur, un événement international (20 000 participants) qui s’est achevé dimanche dernier. A Fréjus, Ilona Chavaillaz a remporté le Roc d’Azur (course du dimanche) ainsi que le Roc Trophy, classement général regroupant cinq étapes disputées en cinq jours. Ce qui représente un effort cumulé de 232 kilomètres et plus de 5200 mètres de dénivelé. «J’ai vécu une superbe expérience pour ma première au Roc, savoure la Glânoise de 37 ans. Je suis aussi très contente d’avoir pris la 5e place du marathon le vendredi, avec deux jours de course dans les jambes. Je sais que je parviens plutôt bien à enchaîner les efforts, même si les…