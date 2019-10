Inauguration du projet immobilier des Arsenaux

Un nouveau quartier, mixte et durable, a été inauguré jeudi à Fribourg, près de la gare. Baptisé Les Arsenaux, il a nécessité un investissement de quelque 70 millions de francs pour des appartements, des bureaux et des arcades commerciales. La réalisation du projet a impliqué deux ans de chantier, ont indiqué le Realstone Group, qui agit pour le compte du Realstone Development Fund, et ses partenaires. Le complexe, sis au cœur du chef-lieu cantonal, propose notamment 234 appartements locatifs répartis entre trois bâtiments, dont un dédié aux étudiants. ATS