Inspecteur La Bavure

Juillet 1957. D’importantes forces policières cernent une ferme où s’est retranché un forcené armé d’un fusil. Le commissaire Jules Clément s’avance, seul, pour procéder à l’arrestation du dangereux individu qui n’hésite pas à tirer sur lui. Le corps criblé de balles, il est conduit d’urgence à l’hôpital où sa femme, Marthe, et leur jeune fils, Michel, le rejoignent. Mais Jules décède, non sans avoir obtenu la promesse que son fils prendrait sa relève. Bien des années plus tard, Michel a suivi un stage d’inspecteur de police… ■