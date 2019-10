FARVAGNY. La Petite pinte, à Farvagny, accueille ce jeudi (21 h) un duo de bluesmen fribourgeois, deux fers de lance du genre dans la région. D’un côté, le guitariste et chanteur irlandais Kevin Flynn, installé depuis des décennies à Fribourg. De l’autre, l’harmoniciste et chanteur Bonny B, fondateur du blues-club de Fribourg et de sa propre école Blue School. Ils mettent leurs expériences en commun pour un concert qui naviguera entre blues, soul, gospel, folk irlandais, rock… www.lapinte.ch.