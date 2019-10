Léger et profond comme un Souchon

Alain Souchon est de retour avec un quinzième album studio. Dans Amefifties, le chanteur se tourne volontiers vers le passé et rappelle qu’il a peu d’égal dans le registre populaire et exigeant.

ÉRIC BULLIARD

C'est l’événement chanson de cet automne: onze ans qu’Alain Souchon n’avait plus sorti d’inédits en solo. Il y a bien eu les comptines de son enfance en 2011 (A cause d’elles) et le duo avec Laurent Voulzy en 2014, mais Ame fifties a un autre parfum. A la fois familier et nouveau, doux et mélancolique comme des retrouvailles.

Souchon reste un des seuls à prouver que populaire et exigeant ne sont pas forcément contradictoires.

«De mon belvédère / je regarde la France / avec ses lumières / ses souffrances», chante Alain Souchon dans Un terrain en pente. Et l’on serait tenté d’y voir…