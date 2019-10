L’Atelier jeunesse change de nom

L’association Atelier jeunesse de la Veveyse change de nom. «Pour éviter la confusion entre l’espace dénommé atelier jeunesse à Châtel-Saint-Denis et l’association, indique le président Laurent Menoud. L’animation socioculturelle est la raison d’être de l’association et beaucoup plus en lien avec la charte institutionnelle.» Le nouveau nom, Animation jeunesse, ainsi que le visuel qui l’accompagne ont été présentés mercredi soir lors de l’assemblée générale.

Après débat, les délégués ont décidé de reporter le vote sur la modification des statuts de l’association. «Il y a eu des interrogations sur plusieurs points d’ordre formel. Comme il s’agit d’une association de droit privé, elle ne fonctionne pas comme une association de communes. Il a été suggéré que chaque commune ait une voix par…