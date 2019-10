La faim justifie toujours les moyens

Quand un scénariste à la plume aérée, Alain Ayroles, rencontre un dessinateur surdoué, Juanjo Guarnido, cela donne un roman graphique hors norme, Les Indes fourbes.

ROMAIN MEYER

Dans le Siècle d’or espagnol, Pablo quitte sa misère castillane pour tenter sa chance dans le nouveau monde. Les Indes comme on disait alors, les Amériques comme on les nommera plus tard. A la recherche de l’Eldorado, le jeune homme vit des aventures extraordinaires avec la survie comme objectif quotidien.

Les Indes fourbes présentent les rêves et les espoirs d’un homme de rien dans ce XVIIe siècle débutant. Mis en mots par Alain Ayroles – le scénariste de Garulfo et De capes et de crocs – et en images par Juanjo Guarnido – le dessinateur de Blacksad – cette BD hors norme recourt à la façon de l’époque.

En…