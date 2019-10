La machine à détruire le monde

Après le magnifique Opération Coppedhead, Jean Harambat propose le deuxième acte de sa trilogie anglaise, chacun étant indépendant des autres. Changement de décor et d’époque avec Le Detection Club. Celui-ci regroupe les meilleurs auteurs de romans policiers du Royaume-Uni. En ce début des années 1930, on y trouve certains des maîtres du genre, John Dickson Carr, spécialiste des énigmes «en chambre close», la baronne Orczy, la créatrice du Mouron rouge, Agatha Christie, la «mère» d’Hercule Poirot et de Miss Marple, ou encore G. K. Chesterton, le géant qui a créé l’inimitable abbé Brown.

Jean Harambat réunit ainsi la fine fleur de la déduction pour une enquête à la fa- çon d’Un cadavre au dessert (Murder by death), le film de Robert Moore. Le club est invité sur l’île d’un milliardaire où…