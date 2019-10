La Millets Cup annulée, mais confirmée en 2020

PARAPENTE. Comme pressenti dans notre édition de jeudi, la sixième édition de la Millets Cup ne pourra pas avoir lieu samedi. Prévue sur les hauts d’Albeuve et les sommets de l’Intyamon, cette compétition de marche et vol a dû être annulée à cause de la mauvaise météo annoncée. «En début de semaine, les bulletins météo prévoyaient du vent à 50 km/h. Au lieu de revoir les chiffres à la baisse, les derniers bulletins ont estimé que, samedi, le vent soufflera à 60 ou 70 km/h à 2000 m. Pour la sécurité des pilotes, nous avons dû prendre la décision qui s’impose», regrette l’organisateur Claude Gentaz. En seulement cinq ans, la Millets Cup a conquis sont public avec plus de 100 participants pour les dernières éditions. «Nous leur donnons d’ores et déjà rendez-vous le 17 octobre 2020.»