La Millets Cup pourrait être annulée

PARAPENTE. En six ans d’existence, la Millets Cup est toujours passée entre les gouttes. Ou plutôt entre les bourrasques. La compétition de marche et vol en parapente doit avoir lieu samedi sur les hauts d’Albeuve. «Mais la météo ne s’annonce pas bonne, regrette l’organisateur Claude Gétaz. Le problème n’est pas tellement la pluie, c’est le vent violent qui est annoncé. Nous prendrons la décision jeudi matin pour savoir si la compétition peut avoir lieu ou si nous devons l’annuler. Repousser d’un jour n’est pas une option. Avec une centaine de participants attendus, et surtout plus de 100 bénévoles nécessaires, il n’est pas possible de la déplacer.» Pour rappel, si la compétition peut avoir lieu samedi de 7 h 30 à 15 h environ, les participants des parcours Découverte et Endurance…