La politique foncière a son établissement

Le Grand Conseil a accepté hier la Loi sur la politique foncière active, pratiquement sans opposition. Un établissement cantonal de droit public sera créé pour gérer et valoriser les terrains achetés par l’Etat, comme ceux de Tetra Pak à Romont, d’Elanco à Saint-Aubin et à Marly.

XAVIER SCHALLER

POLITIQUE FONCIÈRE ACTIVE. «Une gestion efficiente et une mise en valeur avec les investissements appropriés, par le biais d’un mandat de prestations. Rien de plus et rien de moins.» Le directeur de l’Economie et de l’emploi Olivier Curty a résumé ainsi le rôle du futur Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF). Les députés ont adopté hier, presque sans opposition, la Loi sur la politique foncière active qui permet sa création.

L’ECPF se chargera des terrains et immeubles acquis par…