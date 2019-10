L'agence Up to You et Hubert Audriaz récompensés

Cette année, les 4P (Banque cantonale de Fribourg, Etablissement cantonal des bâtiments, Groupe E et les Transports publics fribourgeois) ont choisi de récompenser le projet «send_it» de Up to You, agence spécialisée dans les réseaux sociaux basée à Fribourg et à Martigny, ainsi que le projet «Les maisonnettes d'Hubert» de l'association Hubert Audriaz. Le premier projet remporte la somme de 45'000 fr., le second 25'000 fr. Ils ont été sélectionnés parmi 47 dossiers.

Le projet «send_it» traite de la problématique du cyberharcèlement. «Le soutien des 4P permettra entre autres à Up to You de mettre en place un site internet dédié à cette cause en proposant notamment des solutions et des conseils, de réaliser des campagnes préventives, des workshops animés dans les CO, ainsi que des formations adressées aux parents et professeurs», relèvent les 4P dans leur communiqué.

Quant au second projet, porté par Hubert Audriaz, figure bien connue de la basse-ville de Fribourg, il vise à donner un souffle nouveau à la plaine du Grabensaal à Fribourg. Les infrastructures d'accueil actuelles nécessitant d'être rénovées, des maisonnettes destinées au jeune public y seront créées, rapportent les 4P.

L'Action 4P sera reconduite en 2020. Le dépôt des dossiers devra parvenir entre le 15 novembre prochain et le 31 mars 2020.