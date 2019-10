Le chant et le jeu sur fond d’énigme

Depuis plus de trente ans, la Compagnie du Carreau poursuit le but de son fondateur, Michel Ducarroz: «Faire de la chanson une fête.» Dès demain, l’ensemble fribourgeois, fort de 25 chanteurs et chanteuses, présente Venez nombreux, mais seuls!, son 15e spectacle. Quatre représentations se tiendront à L’Arbanel, à Treyvaux, et autant (du 9 au 15 novembre) à l’Auberge de la Gare, à Grolley.

Le spectacle se fonde sur le principe d’un jeu, une sorte de Cluedo: des invités, qui ne se connaissent pas, se réunissent dans un château isolé et vont devoir résoudre une énigme, sous peine de disparaître à jamais. Marie-Laure Sanchez en a conçu le scénario et les dialogues. Pour la mise en scène, elle était assistée de la coach artistique Sophie Delmas: la comédienne et chanteuse française est en…