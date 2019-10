Le Marlinois Mertenat s’impose

COUSIMBERTICAL. La quatrième course verticale disputée entre Treyvaux et le Cousimbert s’est déroulée samedi dans sa nouvelle configuration. A savoir, pour les élites, un départ en groupe et non plus individuel. «Le vainqueur du jour (Quentin Mertenat, Marly, 28’43) n’a pas relevé de différence par rapport à ce départ. Il a opté pour une course sans bâton», rapporte Valérie Limat, membre de l’équipe organisatrice.

Qui souligne également: «La météo était idéale et le chemin a été bien nettoyé par les bûcherons, que l’on remercie. La course populaire s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et les coureurs ont apprécié de voir les résultats publiés immédiatement sur notre site. De notre côté, nous sommes très heureux de cette édition et nous sommes partants pour une nouvelle…