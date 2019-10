Le pape François a canonisé la Fribourgeoise Marguerite Bays

Plusieurs centaines de pèlerins se sont rendus au Vatican pour l'occasion. Parmi eux, 300 ont voyagé avec l'agence officielle retenue pour l'occasion et une centaine de jeunes partis à Rome en bus, a indiqué à l'ATS Jean-Paul Conus, président de la fondation Marguerite Bays.

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) était représenté par l'évêque Charles Morerod, l'évêque auxiliaire Alain de Raemy et le vicaire épiscopal Jean Glasson. Ils étaient accompagnés par le président de la Conférence des évêques de Suisse (CES) Felix Gmür et l'administrateur apostolique du diocèse de Coire, Pierre Bürcher.

Une délégation des autorités cantonales était emmenée par le président du Conseil d'Etat Jean-Pierre Siggen et son collègue Didier Castella. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a aussi fait le voyage de Rome. Elle s’est réjouie de la canonisation d’une simple couturière de la Suisse du 19e siècle, selon un communiqué du Département fédéral de justice et police. ATS