Le peu d’influence des petits alchimistes

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD



Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Octobre, c’est l’annonce des parcours des grandes aventures cyclistes de juin et juillet. Organisateurs du Tour de France puis du Giro placent leurs difficultés, raccourcissent ou allongent les étapes, limitent ou augmentent les distances à parcourir contre-la-montre, dans un seul but: assurer le spectacle et l’audience.

Ils sont parfois audacieux, à deux doigts de se montrer avisés dans leurs choix…

Et comme presque toujours le Giro sera plus échevelé, le Tour plus cadenassé. Car la grand-messe de juillet réunit des équipes taillées pour les victoires, que ce soit celles des sprinters quand la course se déroule en plaine, celles des prétendants à la victoire finale quand la montagne pointe son nez.

Les…