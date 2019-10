Le pire cauchemar d’un petit garçon

Juli Zeh

NOUVEL-AN

Actes Sud, 192 pages

Henning a convaincu sa femme de partir à Lanzarote pour Nouvel-An avec leurs deux enfants. Son épouse Theresa excelle à faire contre mauvaise fortune bon cœur: si le sapin de Noël n’est pas celui qu’on voulait, si la soirée de Nouvel-An à 100 euros ne tient pas les promesses de son prix, elle saura en tirer le meilleur. Parce qu’elle est saine et équilibrée. L’opposé de Henning: depuis un certain temps, il se débat avec la Chose, qui l’empêche de respirer et fait battre son cœur bien trop vite. Jusqu’à ce qu’il arrive par mégarde dans une maison où s’est passée une histoire avec deux petits enfants et un puits profond.

Connue en Europe depuis la parution de La fille sans qualités (Actes Sud, 2007), l’Allemande Juli Zeh a reçu le prix Cévennes du…